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المالية تُصدر إعلان هام بخصوص تسديد رسوم طلبة كلية العودة

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية تُصدر إعلان هام بخصوص تسديد رسوم طلبة كلية العودة



غزة /سما/

نشرت وزارة المالية بغزة، إعلانًا هامًا بخصوص التسجيل لتسديد رسوم طلبة كلية العودة من مستحقات الموظفين. 

وأعلنت الوزارة عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الأول لعام 2020-2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب كلية العودة من خلال موقع الوزارة الالكتروني وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء 1/12/2020.

وذكرت أن التسجيل سيكون  وفقاً للشروط التالية: -

أن يكون الطالب مقسط بنكي لدى البنك الوطني أو الإنتاج أوالبريد.
 أن يكون معدل الطالب 70% فما فوق. 
 أن يستفيد من التسجيل الطلبة المسجلين للفصل بنسبة 40% من قيمة رسوم الفصل الدراسي الأول، ويمكن للموظف نفسه بالإضافة إلى (أب، أم، أخ، أخت، ابن، ابنه، زوج، زوجة) الاستفادة حسب الاتفاق المبرم مع الكلية. 
التسجيل بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية). مع العلم أن التسجيل الالكتروني سينتهي يوم الأحد 13/12/2020.

#وزارة المالية #غزة #طلبة كلية العودة #مستحقات الموظفين #حكومة غزة

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