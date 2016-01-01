الشرطة بغزة تغلق 122 محلا ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية

غزة /سما/

أغلقت المباحث العامة في الشرطة 122 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.



وبيّن التقرير اليومي للمباحث العامة، أنها أوقفت 46 من أصحاب المحال والمنشآت والبسطات المخالفة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، كما حررت تعهدات بحق 39 محلًا ومنشأة مخالفة أخرى.

ولفتت إلى أنها أوقفت 90 مواطنًا مخالفًا لحظر التجول المسائي، ووقعت تعهدات بحقهم، كما وأنهت 19 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها حفلات زفاف، وبيوت عزاء.

وفي سياق متصل، حرّرت شرطة المرور والنجدة 482 مخالفة بحق المركبات المخالفة لعدم التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة، فيما حررت 121 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي.

كما، احتجزت إدارة المرور والنجدة بالشرطة 47 مركبات مخالفة لقرار حظر التجول المسائي.