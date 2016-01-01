  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله: الداخلية تتحدث عن الإغلاقات وآلية التعامل وقت صرف الرواتب

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: الداخلية تتحدث عن الإغلاقات وآلية التعامل وقت صرف الرواتب



رام الله /سما/

أكد الناطق الاعلامي باسم الداخلية العميد د.غسان نمر، أن قرار الإغلاق الشامل في مناطق الضفة الغربية، يتم تحديده حسب طبيعة الإصابات بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى عدد الوفيات.

وقال د.نمر المحافظون يرأسون لجان الطوارئ كل في محافظته، وبالتالي يصبح هناك إغلاق لبعض القرى لمدة زمنية محددة، وهذا ضمن الخطة، التي وضعتها الحكومة الفلسطينية، ولجنة الطوارئ العليا، بأن تكون الإغلاقات متفاوتة، حرصاً على صحة المواطنين في المناطق والمدن والقرى، بالإضافة إلى أنه لا نريد أن نؤثر على الحالة الاقتصادية، وأننا لا نريد أن نؤثر معرفياً على الطلبة".

وأضاف: "الطلاب خلال فترة الإغلاقات السابقة، وخاصة في المستوى الابتدائي، فإن ذاكرتهم لم تسعفهم في مراجعة المنهاج، لذلك مراعاة لكل ذلك، فإن الإغلاقات يتم دراستها حسب كل منطقة وظروفها، والمرجعيات الموجودة فيها".

وفيما يتعلق بإجراءات الأجهزة الأمنية حال تم صرف رواتب الموظفين، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن الفترة التي يتم فيها صرف رواتب الموظفين، فإن لدى البنوك رجال أمن ينظمون دخول الموظفين وخروجهم من البنك.

وقال: "البنوك قامت بالتفاهم مع شركات أمن، إضافة إلى تواجد رجالات الشرطة في المناطق، التي تشهد تجمعات للموظفين بشكل أكبر، وبالتالي المطلوب من البنوك مراعاة شروط السلامة والوقاية العامة، بوضع المعقمات وأجهزة قياس الحرارة للداخلين، والتأكد من ارتداء الكمامات والتباعد".

#وزارة الداخلية #فيروس كورونا #الاغلاق #رواتب الموظفين #السلطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 23 الثالثة والعشرون

“تذكروا هذا الاسم”… يديعوت: تلك الليلة التي حسمت مصير العالم النووي لثلاثة أسباب..

سبب وفاة المذيع جاسم عبد العزيز الإعلامي في تلفزيون قطر

سبب وفاة الفنان حمد الريح في السودان .. السيرة الذاتية

شاهد.. رجل أعمال فلسطيني: محكمة إماراتية أدانت وزيرا سعوديا لصالحي

اعلام اسرائيلي: "السعودية تتراجع عن فتح مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي"

صحيفة لبنانية: قائد فيلق القدس زار لبنان سراً ووجه طلباً من حزب الله

الأخبار الرئيسية

التنمية الاجتماعية تكشف تطورات جديدة بشأن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

لمدة لا تقل عن أسبوعين.. اعداد خطة لاغلاق شامل لقطاع غزة والخميس المقبل القرار ..

a36e3086-90c0-47ca-9ca7-5e4f235f37ec

حماس تعلن إصابة يحيى السنوار بفيروس كورونا

وزيرة الصحة : 16 حالة وفاة و2536 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الحية :فوجئنا في مقر المخابرات المصرية بعودة التنسيق الامني.