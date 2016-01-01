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ابو هولي: راتب كامل لـ28 الف موظف بوكالة الاونروا الاحد المقبل

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو هولي: راتب كامل لـ28 الف موظف بوكالة الاونروا الاحد المقبل



رام الله / سما /

 أعلن رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير د. احمد ابو هولي ، أنه سيتم صرف راتب كامل لـ 28 ألف موظف في وكالة الأونروا عن شهر تشرين ثاني المنصرم يوم الأحد القادم مشيرا إلى أن حل هذه الازمة جاء بدعم مالي من السويد واستقراض المفوض العام للوكالة 40 مليون دولار من صندوق الامم المتحدة .

وأوضح أبو هولي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم الثلاثاء، أن المفوض العام للوكالة قام بزيارة عديد المخيمات في لبنان وسوريا وغزة وشاهد حجم المعاناة التي يعيشها اللاجئون خاصة بعد تفشي فايروس كورونا الأمر الذي ساهم في إضافة 20 مليون دولار على القرض .

وشدد أبو هولي على ضرورة حشد دعم مالي للوكالة من خلال المؤتمر الدولي للمانحين الذي يعقد بداية العام المقبل ، مشيرا إلى استمرار الاتصالات والتحركات من قبل السيد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد شتية ومنظمة التحرير من أجل التحضير الجيد للمؤتمر.

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