3 لاعبين من غزة يخطفون الأنظار في المحترفين

الضفة المحتلة / سما /

قدّم العديد من لاعبي غزة مستويات رائعة للغاية مع أنديتهم في دوري المحترفين بعد مرور 7 جولات, خلال الموسم الكروي في الضفة المحتلة.

وأبدع عبد الحميد أبو حبيب مع شباب الأمعري, بتسجيله 4 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين, بخلاف صناعته عدة أهداف أخرى.

كما استعاد سعيد السباخي نجم شباب السموع بريقه بإحرازه 4 أهداف أيضا, وصناعته عدة أهداف أخرى, مؤكدا أنه لا يزال يحافظ على نجوميته رغم تقدمه في السن ووصوله إلى "35 عاما".

وعلى غرار أبو حبيب والسباخي, حافظ همام أبو حسنين على مستواه المميز برفقة شباب الأمعري, عقب تسجيله 3 أهداف.

يشار إلى أن شباب الأمعري يحتل المركز الثاني في دوري المحترفين برصيد 16 نقطة, بينما يتواجد السموع سادسا برصيد 9 نقاط.