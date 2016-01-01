نتنياهو لـ غانتس: لا تصوت على حل الكنيست وتعال للوحدة

القدس المحتلة / سما /

دعا بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حليفه بيني غانتس زعيم حزب أزرق ورئيس الوزراء البديل، إلى عدم التصويت على مشروع قانون حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة، والذي سيعرض يوم غد على الكنيست من قبل المعارضة.

وقال نتنياهو في تصريحات أوردها موقع "يديعوت أحرونوت"، إنه اتصل بغانتس وطلب منه تجنب التصويت لحل الكنيست والذهاب إلى الوحدة من جديد بينهما، مشيرًا إلى أن دعم غانتس لمشروع القانون في قراءته الأولى غدًا سيؤدي إلى الانتخابات.

وأضاف في رسالته لغانتس، إلى أنه يبذل جهودا طوال الوقت لتجنب انتخابات جديدة والذهاب إلى الوحدة، خاصةً أن هناك إنجازات مشتركة بينه وبين غانتس وهناك جهد حقيقي يبذل لتقليل الإصابة بكورونا ويمكن القيام بذلك معًا.

وأضاف "أنا أعمل على مدار الساعة لتقديم اللقاحات لكي تصل إلى المواطنين والشركات، ومن الصعب القيام بذلك أثناء الانتخابات".

واتهم نتنياهو، حزب غانتس بأنه يخالف الاتفاق الائتلافي منذ اليوم الأول خاصةً بشأن لجنة التعيينات.

ومن المقرر أن يعلن غانتس مساء اليوم موقفه من التصويت على حل الكنيست بالقراءة الأولى يوم غد الأربعاء.