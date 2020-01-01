الاحتلال يهدم منزلا في صور باهر

القدس المحتلة / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة صور باهر بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن طواقم وآليات بلدية الاحتلال في القدس بمساندة قوات خاصة من جيش الاحتلال، اقتحمت صور باهر، وهدمت منزل المواطن أيهم محمد شوكت الخطيب؛ بحجة عدم الترخيص.

وكانت بلدية الاحتلال قد أجبرت المواطن فواز عبده، بهدم منزله مساء أمس، في حي المدارس من جبل المكبر.

علما بأن منزله قد بني قبل أكثر من 5 سنوات، ويعيش هو وأسرته المكونة من 6 أفراد في المنزل البالغة مساحته 100 متر مربع.

ووفق معطيات مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسليم"، فإن سلطات الاحتلال هدمت منذ مطلع العام الجاري حتى 31 من شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، 107 منازل شرق القدس، من ضمنها 72 هدم وحدات سكنية بأيدي مالكيها، وبلغ عدد الأشخاص الذين فقدوا منازلهم خلالها 340، فيما بلغ عدد القاصرين الذين فقدوا منازلهم 176 قاصرا.