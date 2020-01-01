المتحدث باسم نتنياهو يوجه دعوة للبحرينيين

القدس المحتلة / سما /

دعا أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، البحرينيين لزيارة إسرائيل.

ونشر جندلمان، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة مرفقة برابط للتسجيل والحصول على تأشيرة سياحية لزيارة إسرائيل.

وقال: "إلى مواطني البحرين الكرام.. أهلا وسهلا بكم في إسرائيل! الآن تستطيعون تقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول لإسرائيل عبر موقع خاص على الإنترنت بشكل سهل وسريع".

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق، أصدرت وزارة الداخلية البحرينية قرارا يسمح للإسرائيليين بالدخول الى البحرين، بواسطة تأشيرة إلكترونية.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد صدق على اتفاق السلام مع البحرين، ليصبح بذلك ساري المفعول بحسب القانون في إسرائيل.