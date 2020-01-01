  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

وجدوا جثتها عارية.. غموض يلف وفاة "جميلة إنستغرام"

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وجدوا جثتها عارية.. غموض يلف وفاة "جميلة إنستغرام"



وكالات / سما /

عثرت قوات الشرطة في تكساس على جثة مؤثرة شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي عارية، بعد أيام على اختفائها.

وقالت السلطات في مدينة هيوستن بولاية تكساس، أمس الأثنين ، إنها عثرت على جثة أليكسيس شاركي البالغة من العمر 26 عاما، على جانب إحدى الطرق في المدينة، بعد اختفائها الأسبوع الفائت.

وقالت شرطة هيوستن في بيان، إنه لم يتم تحديد سبب وفاة أليكسيس التي لم تظهر عليها إصابات واضحة، حسبما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز".

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشرطة ترجح ألا تكون وفاة أليكسيس طبيعية، وبأن جثتها نقلت إلى الموقع الذي وجدت فيه، حيث ظلّت هناك لـ24 ساعة على الأقل.

وكشفت والدة أليكسيس، ستايسي روبينولت، أن ابنتها كانت دخلت في خلاف مع أحد الأشخاص قبل اختفائها، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وحاولت الوالدة، حسب أقوالها، إلى جانب عدد من أصدقاء أليكسيس الاتصال بها بعد اختفائها المفاجئ، إلا أن كل تلك المكالمات كانت يجري تحويلها إلى البريد الصوتي.

جدير بالذكر أن أليكسيس تحظى بمتابعة قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشارك منشوراتها في "إنستغرام" مع أكثر من 29 ألف شخص يقومون بمتابعتها.

#إنستغرام #أليكسيس شاركي #الشرطة #تكساس #هيوستن #امريكا

الأكثر قراءة اليوم

“تذكروا هذا الاسم”… يديعوت: تلك الليلة التي حسمت مصير العالم النووي لثلاثة أسباب..

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 23 الثالثة والعشرون

سبب وفاة الفنان حمد الريح في السودان .. السيرة الذاتية

سبب وفاة المذيع جاسم عبد العزيز الإعلامي في تلفزيون قطر

شاهد.. رجل أعمال فلسطيني: محكمة إماراتية أدانت وزيرا سعوديا لصالحي

اعلام اسرائيلي: "السعودية تتراجع عن فتح مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي"

صحيفة لبنانية: قائد فيلق القدس زار لبنان سراً ووجه طلباً من حزب الله

الأخبار الرئيسية

لمدة لا تقل عن أسبوعين.. اعداد خطة لاغلاق شامل لقطاع غزة والخميس المقبل القرار ..

a36e3086-90c0-47ca-9ca7-5e4f235f37ec

حماس تعلن إصابة يحيى السنوار بفيروس كورونا

وزيرة الصحة : 16 حالة وفاة و2536 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الحية :فوجئنا في مقر المخابرات المصرية بعودة التنسيق الامني.

قسام

تفاصيل .. المقاومة بغزة تحبط محاولة إسرائيلية لتعطيل جزء من شبكة إتصالاتها