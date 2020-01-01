  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

أسرة تعثر على كنز داخل شقة اشترتها بروسيا

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسرة تعثر على كنز داخل شقة اشترتها بروسيا



وكالات / سما /

عثرت أسرة في مدينة سيزران، بجنوب غرب روسيا، على  كنز من النقود في أرضية شقة كانت اشترتها.

وأثناء قيام الأسرة بعملية ترميم الشقة، تفاجأت بأموال تحت بلاطها أثناء عملية استبداله.  

ويقول أصحاب الشقة الجدد أن الشقة  كانت أوجرت مرات في السابق قبل شرائها، ولا يعلم أحد من أخفى هذه النقود تحت البلاط.

ونُقل عن الأسرة قولها: "لكن من الواضح أن المال لم يكن كنزا ومخبأ. ما تم العثور عليه هو أكثر ما يشبه تعويذة من النقود، عملات معدنية من فئات ومواد مختلفة، حوالي خمسة آلاف من مختلف الفئات".

وكشفت الأسرة أنها متخوفة من الاحتفاظ بالكنز، مشيرة إلى أنها تعتقد أنه دفن لغرض سحري!.

وقالت في هذا الشأن: "نحن لسنا من المغرمين بالسحر، ولكن ماذا لو أجريت هنا بعض الطقوس؟ لا نريد أن نتورط في مثل هذا الأمر"، ولذلك قررت الأسرة التخلص من الكنز وإعادة دفن النقود.

#كنز #روسيا #أسرة #أموال

الأكثر قراءة اليوم

“تذكروا هذا الاسم”… يديعوت: تلك الليلة التي حسمت مصير العالم النووي لثلاثة أسباب..

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 23 الثالثة والعشرون

سبب وفاة الفنان حمد الريح في السودان .. السيرة الذاتية

سبب وفاة المذيع جاسم عبد العزيز الإعلامي في تلفزيون قطر

شاهد.. رجل أعمال فلسطيني: محكمة إماراتية أدانت وزيرا سعوديا لصالحي

اعلام اسرائيلي: "السعودية تتراجع عن فتح مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي"

صحيفة لبنانية: قائد فيلق القدس زار لبنان سراً ووجه طلباً من حزب الله

الأخبار الرئيسية

لمدة لا تقل عن أسبوعين.. اعداد خطة لاغلاق شامل لقطاع غزة والخميس المقبل القرار ..

a36e3086-90c0-47ca-9ca7-5e4f235f37ec

حماس تعلن إصابة يحيى السنوار بفيروس كورونا

وزيرة الصحة : 16 حالة وفاة و2536 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الحية :فوجئنا في مقر المخابرات المصرية بعودة التنسيق الامني.

قسام

تفاصيل .. المقاومة بغزة تحبط محاولة إسرائيلية لتعطيل جزء من شبكة إتصالاتها