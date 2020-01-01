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لمدة لا تقل عن أسبوعين.. اعداد خطة لاغلاق شامل لقطاع غزة والخميس المقبل القرار ..

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
لمدة لا تقل عن أسبوعين.. اعداد خطة لاغلاق شامل لقطاع غزة والخميس المقبل القرار ..



غزة / سما /

قال موسى السماك النائب الأول لرئيس لجنة المتابعة الحكومية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة أعدت خطة للإغلاق الشامل مدتها لا تقل عن أسبوعين، لكن تنفيذ الخطة من عدمه سينظر فيه يوم الخميس المقبل.

وتابع قائلا في تصريحات لإذاعة الأقصى المحلية بغزة :" لدينا خطة جاهزة من الداخلية وتم تشكيل لجان متخصصة لها للتعامل مع الميدان حال فرض الإغلاق الشامل.

وبين السماك  أن الإغلاق الشامل مرتبط بقضيتين أساسيتين، هما تفشي حالة الوباء وزيادة الأعداد بشكل كبير وخاصة الوفيات منها، ومقدرة وزارة الصحة على توفير الاحتياجات اللازمة من خلال لجنة المتابعة وكل المفردات الأخرى في العمل الحكومي.

ودعا المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات والخوف من حالة الإغلاق، مشيرًا إلى أنه قد يكون إغلاقًا جزئيًا أو تقطيع بين المحافظات وليس شاملًا.

وقال المسؤول الحكومي بغزة "المطلوب السيطرة على الحالة الوبائية وتسطيح المنحنى الوبائي وتقليل الأعداد، وهذا الذي تخطط له الحكومة".

#غزة #فيروس كورونا #اغلاق شامل

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