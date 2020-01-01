موعد ومعلق مباراة الشباب والاتحاد في البطولة العربية 2020 القنوات الناقلة

الرياض / سما

أعلنت اللجنة المنظمة، عن موعد مباراة الاتحاد والشباب في البطولة العربية 2020 ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال المؤجلة من تاريخ 26 مارس / آذار العام الجاري.

وذكرت اللجنة أن موعد مباراة الشباب والاتحاد يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020، الساعة 07:45 بتوقيت السعودية وقطر والعراق والبحرين والكويت، 05:45 لدى الجزائر وتونس والمغرب.

وتنطلق هذه المباراة المرتقبة منذ أشهر في تمام 06:45 بتوقيت فلسطين والأردن ومصر ولبنان والسودان وسوريا وليبيا، فيما تكون 08:45 وفق التوقيت المحلي لدولة الإمارات وعمان.

معلق مباراة الشباب والاتحاد:

وتنقل مباراة الاتحاد والشباب عبر قناة أبو ظبي الرياضية الأولى (AD SPORTS 1 HD) بصوت المعلق عامر عبدالله، في حين لم تُعلن القناة السعودية عن بثها حتى لحظة نشر هذا الخبر.

ولن يستضيف استاد الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب جماهير النادي أو الاتحاد؛ نتيجة استمرار سريان قرار منعها من الحضور؛ حفاظا على حياتهم في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وتشير الأفضلية في المواجهات الأخيرة لصالح الاتحاد الذي تفوق عليه في ذهاب الدوري الماضي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يكرر الانتصار إيابا (5-1)، وسط تألف المحترف روماريو ريكاردو

ومن المقرر أن يلعب فريق الاتحاد ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة 11 ديسمبر الجاري، قبل أن يلعبا مجددا في إياب نصف البطولة العربية بتاريخ 14 يناير 2021.