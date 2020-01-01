أحزاب إسرائيلية تصوت غدا على قانون لحل الكنيست

القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن تقدم المعارضة الإسرائيلية (متمثلة في كتلة يش عتيد- تيلم)، يوم غد الأربعاء، مشروع قانون لحل الكنيست الإسرائيلية.

وذكرت القناة الـ13 العبرية، أن حزبي أرزق- ابيض"كحول لفان" والعمل سيصوتان لصالح قانون حل الكنيست، الذي ستقدمه المعارضة غدا.

وقالت القناة، إن زعيم حزب "كحول لفان" بيني غانتس، سيعلن اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، عن تأييده لقانون حل الكنيست، الذي ستقدمه كتلة يش عتيد، مشيرة إلى أن وزراء حزب العمل في الحكومة الإسرائيلية الحالية قد أعلنوا انهم سيصوتون لصالح قانون حل الكنيست غدا.

ونقلت القناة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله: "إن كتلة حزب الليكود البرلمانية ستصوت ضد مشروع قانون حل الكنيست غدا".

وأشارت الى أن الخلافات في الائتلاف الحكومي حول المصادقة على الميزانية الإسرائيلية العامة قد تؤدي الى حل الكنيست والحكومة الإسرائيليتين، والتوجه لانتخابات مبكرة.