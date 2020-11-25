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رغم مناداة جندي "لا تطلق النار عليه"

فيديو : إطلاق نار إسرائيلي "غير مبرر" راح ضحيته فلسطيني في مقتبل العمر

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : إطلاق نار إسرائيلي "غير مبرر" راح ضحيته فلسطيني في مقتبل العمر



القدس المحتلة / سما /

كشف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في تقرير له عن حادث إطلاق نار غير مبرر من عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي راح ضحيته شاب فلسطيني في مقتبل العمر.

وأضاف التقرير أنه نحو الثالثة من عصر يوم الأربعاء الموافق 25.11.20 كان نور شقير (36 عاما) من سكان سلوان، يقود سيارته متجها إلى القدس.

وعند وصوله إلى حاجز الزعيم شرق القدس، وفقا لمزاعم الشرطة، وبعد أن اشتبهت قوات الاحتلال في الحاجز أن الوثاقئق التي يحملها ليست له، قاد شقير سيارته بسرعة وأصاب شرطيا من حرس الحدود بجراح طفيفة، وردا على ذلك قام عناصر من حرس الحدود ورجال الأمن بإطلاق النار عليه.

وأرفق المركز التقرير بفيديو يظهر أن الحادثة لم تنته بذلك الشكل مهما كانت صحة وصف الشرطة لبدايتها.

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