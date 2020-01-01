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عبر الأجواء السعودية ... انطلاق أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى دبي

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبر الأجواء السعودية ... انطلاق أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى دبي



القدس المحتلة / سما /

انطلقت اليوم الثلاثاء، أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى دبي، عبر الأجواء السعودية، بحسب مصادر رسمية.

نشر حساب "إسرائيل بالعربية" على "تويتر" التابع لخارجية إسرائيل: "أقلعت قبل قليل أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات من مطار بن غوريون الدولي في طريقها إلى دبي. ستمر الرحلة بالأجواء السعودية".

من جانبها، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الرحلة رقم 6H663 ستقل 170 راكبا من المطار الإسرائيلي بتل أبيب إلى دبي.

ووافقت السعودية مساء أمس الإثنين، رسميا على السماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام أجوائها في الطريق إلى دبي.

وكانت حالة من القلق قد سادت شركات الطيران الإسرائيلية، بعد تأخر الرياض في محنها الموافقة على استخدام أجوائها.

 وقالت الصحيفة إن شركة "يسرائير" حصلت على موافقة السعودية، بمرور الرحلة، بعد ضغط مارسته واشنطن على الرياض، من خلال غاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي حال لم تعط الرياض موافقتها كانت الشركة الإسرائيلية ستضطر إلى إلغاء رحلتها، لأنه سيكون عليها آنذاك استخدام مسار التفافي بعيد عبر خليج عدن وبحر العرب، ونظرا لأن الشركة تستخدم طائرات إيرباص A320 ذات مدى محدود نسبيا، فإن ذلك المسار سيكون غير عملي، بحسب "يديعوت".

يشار إلى أنه بداية من غد الأربعاء، سترفع "يسرائير" عدد رحلاتها من تل أبيب إلى دبي إلى 3 يوميا، وبعد الغد (الخميس)، ستنضم للخط شركة "أركياع" (أركيا) الإسرائيلية برحلتين يوميا، والأسبوع المقبل ستبدأ شركة "العال" (أكبر شركة طيران في إسرائيل) في تسيير رحلات مباشرة إلى دبي، ليصبح بذلك إجمالي الرحلات على هذا الخط 40 رحلة أسبوعيا، وتستغرق الرحلة نحو ساعتين ونصف الساعة.

والشهر الماضي وقعت إسرائيل والإمارات على اتفاق إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول بين مواطني البلدين.

وكانت إسرائيل قد وقعت في واشنطن مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي سلام منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الماضي برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

#الامارات #السعودية #اسرائيل #رحلة تجارية

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