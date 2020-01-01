أبو هولي: إرجاء عقد مؤتمر دولي لدعم أونروا إلى مارس المقبل

غزة / سما /

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الثلاثاء، إرجاء مؤتمر دولي مقرر لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى شهر مارس المقبل.

وقال أبو هولي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن إرجاء المؤتمر الذي كان مقرراً في يناير إلى مارس تم بالاتفاق بين إدارة أونروا والدول المضيفة للاجئين واللجنة الاستشارية للوكالة.

وذكر أبو هولي أن الموعد الجديد يستهدف مراعاة التغييرات السياسية المرتقبة في العالم، خاصة بما يتعلق بالإدارة الأمريكية.

وأكد أن توقيت انعقاد المؤتمر الدولي لدعم أونروا "سيكون لديه اعتباراً حاسماً ومهماً في إنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه في ضمان موازنة مستقرة للوكالة تلبي كافة احتياجات مجتمع اللاجئين ورواتب الموظفين".

وأشار أبو هولي إلى أنه بموجب اتفاق بين إدارة أونروا والدول المضيفة للاجئين فإن الجهود ستركز على إعداد موازنة مستدامة لمدة عامين للوكالة والتغلب على الأزمة المالية التي تعانيها بشكل كامل.