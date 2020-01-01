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قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من الضفة

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الثلاثاء، 11 مواطنا من الضفة.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن مواطنين جرى اعتقالهما من نابلس، وهما: معاذ كعبي، ونضال خلف الحج محمد، وهو شقيق الأسير منذر، المحكوم بالسّجن لمدة 30 عامًا.

فيما جرى اعتقال ثمانية مواطنين من القدس، وبلداتها، بينهما طالبان في جامعة بيرزيت، وهم: بكر عويس وهو أسير سابق، ومنتصر بربر، وهو نجل الأسير مجد بربر المحكوم بالسّجن (20) عامًا، إضافة إلى فيصل لؤي عبيد من بلدة العيساوية.

 كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من بلدتي بدوّ وقطنة، وهم: أيمن أبو عيد، وهاشم حميدان، وزياد طه، وجودة حوشية، وشريف خضور.

يُضاف إلى المعتقلين روضي معزوز ياسين من سلفيت.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت بالأمس من القدس نضال صيام، وأفرجت عنه لاحقاً بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، وأيمن طارق سرندح من العيسوية.

#الاحتلال #الضفة

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