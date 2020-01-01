برشلونة يتحرك لإلغاء عقوبة ميسي

وكالات / سما /

يسعى برشلونة لإقناع لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، بإلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي، خلال مواجهة أوساسونا الأحد بالليجا.

وأشهر ماتيو لاهوز حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه ميسي، الذي احتفل بتسجيله الهدف الرابع، بخلع قميصه حيث كان يرتدي قميص الأسطورة الراحل دييجو مارادونا، حين كان لاعبًا في صفوف نيولز أولد بويز.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة يقوم بإعداد خطاب لشرح الظروف الخاصة لاحتفال ميسي.

وأضافت: "مصادر داخل النادي أكدت أنها ليست وثيقة بها مزاعم، لأن البطاقة تتوافق مع اللوائح الخاصة بهذا النوع من السلوك، لكن الأمر يتعلق بالسياق الذي يخص تصرف قائد الفريق".

وأشار التقرير، إلى أن برشلونة يأمل أن تُعيد لجنة المسابقات النظر في البطاقة، وتقوم بإزالتها، نظرًا للموقف الإنساني والمُحدد للغاية.

وحصل ميسي على البطاقة الثالثة له في الليجا أمام أوساسونا، حيث حصل على بطاقتين سابقًا ضد ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس.