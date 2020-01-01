مواجهات قوية لأندية البريميرليغ بكأس الاتحاد

وكالات / سما /

أسفرت قرعة الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عن بعض المواجهات القوية لأندية "البريميرليغ".

ويستقبل أرسنال "حامل اللقب" منافسه نيوكاسل يونايتد، بينما يواجه مارين المنتمي للدرجة السابعة توتنهام متصدر "البريميرليغ".

ويستضيف مانشستر يونايتد الفائز باللقب "12 مرة" منافسه واتفورد المنتمي للدرجة الأولى, بينما يلعب ليفربول مواجهة ثأرية مع أستون فيلا, الذي أسقطه في "البريميرليغ" (2-7).

وسيلعب مانشستر سيتي على ملعبه أمام برمنغهام سيتي, بينما يلتقي تشيلسي مع فريق الدرجة الثالثة موركامب, فيما يواجه كريستال بالاس نظيره وولفرهامبتون.

يشار إلى أن مواجهات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي, ستجري يومي 9 و10 يناير المقبل.