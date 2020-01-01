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الاتحاد الألماني يحسم موقفه من إقالة مدرب المنتخب

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الألماني يحسم موقفه من إقالة مدرب المنتخب



وكالات / سما /

حسم الاتحاد الألماني موقفه من اقالة المدير الفني لمنتخب المانيا الأول لكرة القدم، يواخيم لوف، بعد الخسارة التاريخية التي مني بها المانشافت على يد إسبانيا بسداسية دون رد والفشل في الوصول لدور الأربعة بمسابقة دوري الأمم الأوروبية مؤخراً.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن لوف سيستمر في منصبه كمدير فني لمنتخب الماكينات الألمانية، بعدما اتخذ الاتحاد قراره بخصوص مستقبله، إثر اجتماع أعضاء اتحاد الكرة اليوم الإثنين عبر ” الفيديو كونفرنس” بسبب تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن اتحاد الكرة سيعمل على تجديد عقد لوف مع المنتخب في الفترة المقبلة مع العلم أن عقده الحالي يصل لخط النهاية في 2022.

وأكد الاتحاد الألماني في بيان رسمي منذ قليل أن لوف سيبقى في منصبه بعدما حقق المنتخب الأهداف الموضوعة في الفترة الحالية بضمان التأهل لبطولة الأمم الأوروبية، والبقاء في دوري الدرجة الأولى بدوري أمم أوروبا والاستمرار في التصنيف الأول في تصفيات كأس العالم المقبلة.

وجدد اتحاد الكرة في بلاد المانشافت ثقته في المدرب الوطني ولن يتجه لإقالته بالرغم من الخسارة القاسية التي حرمت ألمانيا من بلوغ المربع الذهبي لدوري الأمم.

#الاتحاد الألماني #يواخيم لوف #المانيا #اسبانيا

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