زيدان: ريال مدريد يعيش فترة غريبة ولكن..

وكالات / سما /

قال المدرب زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد ، أن النادي الملكي يعيش فترة غريبة بسبب الموسم الجاري الذي عرف كثرة الإصابات وعدم التحضير بشكل جيد للموسم بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وصرح زيدان حسبما نشرت يومية ماركا الإسبانية قائلاً “أشعر بنفس الجوع ولكن كانت هناك أشياء غريبة هذا الموسم، الإصابات وفترة التحضير البسيطة وكل التأثيرات السلبية على الفريق، لكن الرغبة لم تُفقد أبداً”.

وأضاف مفيداً ” لا يمكن أن تموت الرغبة في هذا النادي، اللاعبون يعرفون أين هم وماذا يعني اللعب في ريال مدريد، لدينا الرغبة دوماً، وعندما نلعب مباراة سيئة لا أخلط ذلك بالرغبة أبداً”

وعن ماركو أسينسيو قال” ما عليكم فعله هو التوقف عن الحديث عنه، اتركوه ليلعب ، يجب أن يستعيد ثقته بنفسه وبكرة القدم التي يقدمها، لقد كان مصاباً لمدة عام وبشكل تدريجي سنرى الأفضل منه”.

ورد على تغيره في غرف المؤتمرات الصحفية قائلاً ” لا أعتقد أني مختلف، أنا نفس الشخص و لن أتغير، ويمكنكم رؤيتي أكثر جدية في بعض الأوقات”.

وعن الحارس الأوكراني أندري لونين قال” أنا سعيد به، إنه في الفريق وسعيد بالعمل الذي يقدمه، إنه مستعد دوماً لمساعدة الفريق”.

وأكمل “هازارد في وضعية صعبة ويجب أن نقبلها، واصاباته ليست بسبب الضغط أو أمور نفسية، وسيعود لنا أقوى، ومباراة شاختار هي الأهم في المجموعة لأننا يمكن أن نصعد لدور الستة عشر من خلالها”.

واستطرد زيدان” لا نجد الاستمرارية في ريال مدريد حالياً ولكن الفريق من قبل عاش لحظات صعبة واعتاد الخروج منها بنجاح”.