الحية :فوجئنا في مقر المخابرات المصرية بعودة التنسيق الامني.

غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. خليل الحية: "أن ما يدور في المنطقة اليوم يستهدف وجودنا وقضيتنا قلب الصراع في المنطقة وإعادة ترتيب مصفوفاتها".

وبيّن الحية خلال اللقاء الوطني "تطورات المشهد الفلسطيني"، الذي عقد اليوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية تستدرج لتكون جزءً من عملية التطبيع في المنطقة.

وأضاف الحية: "الأمة تُسلب إرادتها وتنهب ثرواتها لتصبح "إسرائيل" سيدة في المنطقة، وهذا لن يكون بإذن الله".

وتابع: "سارعنا نحن والقوى الوطنية لرأب الصدع ولمّ الكلمة، ولا يمكن أن نواجه التحديات إلا بوحدة وشراكة حقيقية والاتفاق على استراتيجية وطنية نعيد فيها بناء مؤسساتنا، ونطلق يد المقاومة ليدفع الاحتلال الثمن".

وأشار إلى أن الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات القائمة على الشراكة، هي الذراع القويم والأساس.

وزاد قائلًا: "اتفقنا خلال اجتماعنا في القاهرة على مقاومة في الميدان، والذهاب إلى ترتيب مؤسساتنا ومنظمة التحرير، وكان الوضع مبشرًا بالوصول إلى نتائج".

ومضى قائلا: "لقاؤنا مع فتح في اسطنبول كان مرهونًا بموافقة قيادة الحركتين، وذهبنا إلى القاهرة لاعتماد ذلك".

وأضاف: "وجدنا في القاهرة الإخوة في فتح مصرّين على إحياء مؤسسات أوسلو والسلطة في مقابل تأخير مؤسسات منظمة التحرير.

وتابع: "فوجئنا في مقر المخابرات المصرية بالقاهرة بأن هناك إعادة للعمل مع الاحتلال بكل الاتفاقيات الأمنية والمدنية، وعلى رأسها التنسيق يجرى له منذ 7 أكتوبر الماضي".

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن التنسيق والعودة للاتفاقيات مع الاحتلال ضرب لأي شراكة وأي عمل وطني في عمقه.

وشدد الحية على أن الرهان على الإدارات الأمريكية مصيره الفشل، والعودة إلى مسار المفاوضات والعمل مع الاحتلال رهان خاسر يضرب الوحدة الوطنية، ويضرب مشروع الشراكة بقوة.

واستكمل: "قلنا لا بد من التزامن في الانتخابات بالشراكة، وأن نذهب مجتمعين إلى انتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة".

وأكد الحية أن هذا السلوك من الإخوة في فتح قد عطّل وأصاب المسار بضربات، ولم يفشل المسار، ولم نصل لمرحلة اليأس من الوحدة الوطنية.

وأضاف: "ما عرضته "حماس" على "فتح" بالقاهرة هو التزامن في انتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، أو أن نذهب للانتخابات وأن تتعهد حماس ألا تعطل الانتخابات، وأن تشارك فيها بطريقتها الخاصة".

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أنه إذا أعلن أبو مازن الذهاب للانتخابات من الغد سنقبل.

وأكد الحية، أن حركته تريد الذهاب للانتخابات بالشراكة والتزامن، وأن تقول صناديق الاقتراع قولها، وشعبنا يختار من يريد.

وأضاف: "نداء الوحدة والشراكة هو عنوان المرحلة، ولنكن يدًا واحدة ضد التطبيع والضم والاستيطان وسرقة الأراضي والتنسيق الأمني البغيض".