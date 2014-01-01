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الأسيرة الجريحة أمل طقاطقة تدخل عامها السابع والأخير في الأسر

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دخلت الأسيرة أمل طقاطقة (25 عاما) من بلدة بيت فجارجنوب بيت لحم، والمحكومة بالسّجن 7 سنوات، عامها السابع على التوالي والأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة طقاطقة في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2014، بعد أن أطلقت عليها النار، وأصابتها بست رصاصات في الصدر والخصر ويدها وقدمها اليسرى، وخلال فترة اعتقالها الأولى خضعت لعدة عمليات جراحية في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي.

وما تزال الأسيرة طقاطقة تعاني جرّاء الإصابات، خاصة أن إحدى الرصاصات استقرت في صدرها، وهناك خطورة على حياتها في حال تم استئصالها.

يُشار إلى أن الأسيرة طقاطقة تقبع في معتقل "الدامون" إلى جانب رفيقاتها الأسيرات.

#أمل طقاطقة #نادي الأسير

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