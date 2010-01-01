  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بمبادرة تركية.. صحيفة عبرية تكشف: قناة محادثات سرية بين إسرائيل وتركيا

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بمبادرة تركية.. صحيفة عبرية تكشف: قناة محادثات سرية بين إسرائيل وتركيا



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يسرائيل اليوم عن وجود قناة اتصال سرية بين إسرائيل وتركيا من أجل تحسين العلاقات بينهما.

جاء ذلك في تقرير نشر أمس على موقع "المونيتور" . وبحسب مصادر تحدثت مع الموقع ، فهذه مبادرة تركية.

وبحسب التقرير يجري رئيس جهاز المخابرات التركية ، هاكان بيدان ، محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين. وأكدت ثلاثة مصادر تحدثت إلى الموقع دون الكشف عن هويتها أن اجتماعاً واحداً على الأقل قد عقد مع بيدان.

وبحسب التقرير ، فإن أنقرة قلقة من موقف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من إدارة أردوغان ، مقارنة بإدارة ترامب ، خاصة فيما يتعلق بموضوع فرض العقوبات.

وقال مصدر استخباراتي غربي لـ "المونيتور": "الحسابات التركية هي أن العلاقات الطيبة مع إسرائيل ستمنحهم نقاطًا مع إدارة بايدن".

و تتناول جولة المحادثات رفع مستوى العلاقات ، بعد طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة في مايو 2018.

وتوترت العلاقات بين البلدين منذ أكثر من عقد ، منذ حادثة سفينة مرمرة في مايو 2010 ، وتفاقمت بعد قصف الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، كذلك عندما طردت أنقرة السفير الإسرائيلي عقب قرار الولايات المتحدة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

#تركيا #اسرائيل #علاقات

الأكثر قراءة اليوم

اشتية يتحدث عن مستحقات الموظفين وأموال المقاصة ويوجه رسالة الى حركة حماس ..

“تذكروا هذا الاسم”… يديعوت: تلك الليلة التي حسمت مصير العالم النووي لثلاثة أسباب..

سبب وفاة الفنان حمد الريح في السودان .. السيرة الذاتية

شركة الجنيدي: نستهجن قرار حماس منع إدخال منتجات الألبان إلى غزة والزق يعتبره خطيرا

شاهد.. رجل أعمال فلسطيني: محكمة إماراتية أدانت وزيرا سعوديا لصالحي

اعلام اسرائيلي: "السعودية تتراجع عن فتح مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي"

صورة : طفل يعثر على لقية في القدس عمرها نحو 3 آلاف عام

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل 9 حالات وفاة و ( 815 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا و تعافي 405 حالة

قسام

تفاصيل .. المقاومة بغزة تحبط محاولة إسرائيلية لتعطيل جزء من شبكة إتصالاتها

مستشار وزيرة الصحة: حال عجز العناية المكثفة بغزة من استيعاب المرضى فسيتم الإغلاق التام

"الصحة" بغزة: سنعلن الثلاثاء عن جملة التغيرات بسياسة إجراء فحوصات فيروس كورونا

7888

“تذكروا هذا الاسم”… يديعوت: تلك الليلة التي حسمت مصير العالم النووي لثلاثة أسباب..