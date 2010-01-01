بمبادرة تركية.. صحيفة عبرية تكشف: قناة محادثات سرية بين إسرائيل وتركيا

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يسرائيل اليوم عن وجود قناة اتصال سرية بين إسرائيل وتركيا من أجل تحسين العلاقات بينهما.

جاء ذلك في تقرير نشر أمس على موقع "المونيتور" . وبحسب مصادر تحدثت مع الموقع ، فهذه مبادرة تركية.

وبحسب التقرير يجري رئيس جهاز المخابرات التركية ، هاكان بيدان ، محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين. وأكدت ثلاثة مصادر تحدثت إلى الموقع دون الكشف عن هويتها أن اجتماعاً واحداً على الأقل قد عقد مع بيدان.

وبحسب التقرير ، فإن أنقرة قلقة من موقف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من إدارة أردوغان ، مقارنة بإدارة ترامب ، خاصة فيما يتعلق بموضوع فرض العقوبات.

وقال مصدر استخباراتي غربي لـ "المونيتور": "الحسابات التركية هي أن العلاقات الطيبة مع إسرائيل ستمنحهم نقاطًا مع إدارة بايدن".

و تتناول جولة المحادثات رفع مستوى العلاقات ، بعد طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة في مايو 2018.

وتوترت العلاقات بين البلدين منذ أكثر من عقد ، منذ حادثة سفينة مرمرة في مايو 2010 ، وتفاقمت بعد قصف الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، كذلك عندما طردت أنقرة السفير الإسرائيلي عقب قرار الولايات المتحدة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.