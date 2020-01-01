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يسرا توجه رسالة إلى انتصار السيسي

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يسرا توجه رسالة إلى انتصار السيسي



القاهرة / وكالات /

وجهت الفنانة المصرية يسرا، رسالة إلى انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن السيدة الأولى تشعر بكل أم وسيدة مصرية.

ونشرت الفنانة المصرية يسرا، صورة لانتصار السيسي على صفحتها الشخصية على "انستغرام"، وعلقت عليها: "رسالة شكر وتقدير واحترام لسيدة يعجز الكلام عن وصفها".

وتابعت: "سيدة تشعر بكل أم وسيدة مصرية.. بسيطة، متواضعة ومثال السند للزوج والأسرة، مهما وصفت، طاقتك الايجابية قد إيه رفعت معنوياتي أنا شخصيا وأكيد ليها أثر على كل سيدة مصرية أصيلة".

وأضافت يسرا: "لك كل الاحترام والتقدير وربنا يحفظك ويحفظ سيادة الرئيس والأسرة جميعا".

ولفت موقع "في الفن" إلى أن انتصار السيسي حلت ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" تم عرضها يوم الخميس الماضي، على شاشة قناة "dmc".

#يسرا #انتصار السيسي #مصر

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