إجابة السؤال الأصعب... متى يتم تحصين البشر ضد كورونا وتعود الحياة إلى طبيعتها؟

وكالات

توقع بحث لبنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس"، أن يتم تطعيم أكثر من 70% من سكان الأسواق المتقدمة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بحلول خريف عام 2021.

وفي مذكرة بحثية نُشرت الأسبوع الماضي، وضع اقتصاديو المصرف ذائع الصيت جدولا زمنيا للقاح باستخدام مجموعة من أساليب تقدير التوريد (باستخدام بيانات من مطوري اللقاحات الرائدين مثل فايزر وبيو إن تك، مودرنا، أسترازينيكا، نوفاكس، جونسون آند جونسون) وطلب الجمهور، باستخدام بيانات دراسات متعلقة بسلوك المستهلك.

وتوقع الخبراء وصول الجرعات الأولى من لقاحات فيروس كورونا إلى الفئات الأكثر خطورة من الناس في الولايات المتحدة اعتبارا من منتصف ديسمبر/ كانون الأول فصاعدا، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

وأضاف الاقتصاديون أن الموافقة على اللقاح وطرحه سيؤديان إلى "فوائد صحية عامة كبيرة" من الربع الأول من العام المقبل، مع احتمال تطعيم نصف سكان الولايات المتحدة وكندا بحلول أبريل/ نيسان.

يتوقع "جولدمان" أن توافق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاحي "فايزر- بيو إن تك" و"مودرنا" في الأسابيع المقبلة، عندما تجتمع اللجنة الاستشارية لهيئة الغذاء والدواء في 10 ديسمبر/ كانون الأول أو ربما في الـ17 من الشهر ذاته.

قالت شركة "مودرنا"، اليوم، إنها ستطلب موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بعد أن أكدت بيانات جديدة أن لقاحها كان فعالا بنسبة 94.1% في الوقاية من فيروس كورونا وأنه آمن.