رام الله / سما /

تصدر عناوين الصحف الفلسطينية، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر اخطارات وعمليات هدم احتلالية تشمل 11 منزلا ومنشأة في أنحاء الضفة، وخبر عن قمع الجيش والمستوطنين تظاهرة ضد الاستيطان في سلفيت.

كما أبرزت الصحف الثلاث /القدس، الحياة الجديدة، الأيام/، خبر لقاء الرئيس بنظيره المصري، وإشادته بمواقف مصر ودورها في دعم حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، وتأكيد السيسي دعم بلاده الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية، وخبر تسجيل15وفاة و2062 إصابة جديدة بكورونا و1153 حالة تعافٍ في الضفة وقطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين: القدس: -اخطارات وعمليات هدم احتلالية تشمل 11 منزلا ومنشأة في أنحاء الضفة والجيش والمستوطنون يقمعون تظاهرة ضد الاستيطان في سلفيت.

-قمة الرئيسين عباس والسيسي تؤكد أهمية الجهود المصرية لإتمام المصالحة وحق شعبنا بإقامة دولته على حدود 67.

-اشتية: شراء 50 ألف جرعة من مطعوم "الانفلونزا" ونسعى للحصول على مليوني جرعة من لقاح كورونا.

- 15 وفاة و2062 إصابة جديدة بالوباء و1153 حالة تعافٍ في الضفة وقطاع غزة.

الحياة الجديدة: -مجلس الوزراء: المالية ستحدد المبالغ التي سيتم تسديدها من المستحقات ونسعى للحصول على مليوني جرعة من لقاح كورونا.

-الرئيس يشيد بمواقف مصر ودورها في دعم حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والسيسي يؤكد دعم بلاده الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية.

-الاتحاد الاوروبي يقدم 9.27 مليون يورو لدعم مشافي القدس الشرقية.

-الاحتلال يهدم منازل وبركسات ويردم آبار مياه ويقمع والمستوطنين فعالية رافضة للاستيطان في سلفيت.

-15 وفاة و2062 اصابة جديدة بكورونا.

"الأيام": -السيسي يؤكد للرئيس: القضية الفلسطينية أولوية في السياسة المصرية وموقفنا ثابت في دعمها.

-مستوطنون وقوات الاحتلال يعتدون على مسيرة غرب سلفيت وحملات هدم واخطار وردم وتجريف في عدة محافظات.

-كورونا: 15 وفاة ورصد 2062 حالة جديدة منها 748 في القطاع و318 في محافظة نابلس.

-اشتية: فريق فلسطيني يتابع مستحقاتنا المالية ونسعى للحصول على مليوني جرعة من اللقاح.