قائمة بمواد غذائية تسرع تعافي المصابين من فيروس كورونا

وكالات

أوصى علماء بريطانيون بقائمة مواد غذائية تسرع من تعافي المصابين من فيروس كورونا، خاصة كبار السن، وأصحاب المناعة الضعيفة، بحسب المجلة الطبية البريطانية "BMJ".

وقال الباحثان إيما ديربشير وجوان ديلانغ، إن هناك ما يكفي من الأدلة على أن سوء التغذية ونقص البروتينات والفيتامينات والمعادن، يؤدي إلى انخفاض قدرة منظومة المناعة في أداء وظيفتها بالمستوى المطلوب؛ لذلك تساعد الفواكه والفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن والبروبيوتيك، على تعزيزها، وتلعب دورا مهما في مقاومة الفيروسات والعدوى المرضية".

ونصح الباحثان كافة المصابين بفيروس كورونا بضرورة تناول الأغذية الغنية بفيتامين C وفيتامين D والزنك.

وأضافوا: "فيتامين C يعزز ظهارة الجهاز التنفسي، ما يحد من توغل مسببات الأمراض، ويمنعها من الوصول إلى الأجزاء السفلى للجهاز، ويمنع الالتهاب الرئوي. أما فيتامين D، فإنه منظم مناعي قوي، حيث توجد على سطح بعض الخلايا المناعية - الخلايا الليمفاوية البائية و التائية، والبلعمية والوحيدات - مستقبلات لفيتامين D؛ لذلك يلعب دورا وقائيا في جميع التهابات الجهاز التنفسي. والزنك عنصر مهم للصحة، ويحفز وظائف منظومة المناعة".



وأكدا أن المواد التالية غنية بفيتامين C: البروكلي والحمضيات، والغنية بعنصر الزنك: سرطان البحر والقنبري والفاصولياء والبيض المسلوق، وكذلك المكملات الغذائية الغنية بفيتامين D بمقدار 50 ميكروغراما في اليوم.