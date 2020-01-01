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وزراء حزب العمل يقررون التصويت لصالح حل الكنيست الإسرائيلي

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزراء حزب العمل يقررون التصويت لصالح حل الكنيست الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

 أعلن وزراء حزب العمل اليساري الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن قرارهم بدعم مشروع قانون حل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة والذي سيطرح يوم غد الأربعاء أمام الكنيست كما هو متوقع من قبل المعارضة بزعامة يائير لابيد زعيم حزب هناك مستقبل.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الوزيرين عمير بيرتس زعيم العمل، وايتسيك شمولي من الحزب، قررا دعم مشروع القانون.

وقال بيان عن الوزيرين، إنه لا يمكن الاستمرار في وجود حكومة يكون الشكوك فيها أكثر من الديمومة والبقاء، وخاصةً في ظل إحدى الأزمات الشديدة هنا بمنع تمرير الميزانية من قبل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء لاعتبارات شخصية.

وانضم بيرتس وشمولي إلى الحكومة بعد مفاوضات مع حزب أزرق - أبيض، بهدف تقوية الحكومة، إلا أن الاتهامات المتبادلة بين الليكود وحزب أزرق - أبيض، أدت لخلافات كبيرة داخل الحكومة وعرقلة عملها.

وسيتخذ بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، اليوم قراره الأخير بدعم مشروع القانون من عدمه، خاصةً وأن أكثر الأحزاب تؤيده عدا الليكود وحلفائهم من حزب شاس ويهدوت هتوراة.

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