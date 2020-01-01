حماس تعلق على بيان الرئاسة المصرية

غزة / سما /

عبر طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن ترحيب حركته ببيان الرئاسة المصرية الذي صدر في أعقاب لقاء الرئيسين المصري والفلسطيني، والذي أكدت فيه الرئاسة المصرية على استمرار جهود مصر الشقيقة في تخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة، وصولًا إلى إنهاء معاناة الحصار بما يعكس طبيعة العلاقة الراسخة بين مصر والشعب الفلسطيني والأهل في غزة.

واكد في تصريح وصل معا ترحيب حماس بتأكيد مصر على استمرار الجهود من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأضاف:"ونؤكد تجاوبنا في الماضي والحاضر مع هذه الجهود المقدرة لتحقيق وحدة شعبنا وإنهاء الانقسام وبناء المرجعيات القيادية والوطنية والسياسية على أساس الشراكة في الإدارة والقرار".