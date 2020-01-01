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موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس مصر 2020 القناة الناقلة

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 12:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس مصر 2020 القناة الناقلة



القاهرة / سما

كشفت وسائل إعلام مصرية، عن موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، في إطار لقاء نصف نهائي كأس مصر على ملعب ستاد السويس الجديد.

وأفادت بأن موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يكون الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والأردن وليبيا وفلسطين ولبنان والسودان، التاسعة وفق وقت قطر والسعودية والبحرين والكويت.

أما مشاهدي نصف نهائي كأس مصر 2020 في دولة الإمارات وسلطنة عمان، يُمكنهم المتابعة كما جميع المتابعين على قناة (أون تايم سبورت إتش دي) الساعة العاشرة مساءً.

ماتش الأهلي والاتحاد:

ويملك الأهلي أفضلية في هذا اللقاء الذي يأتي بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أفريقيا وعودة بعض اللاعبين بعد تعافيهم من فيروس كورونا، فيما لا يعاني الاتحاد من أي مشاكل جديدة.

وواجه الأهلي صعوبة أمام الاتحاد خاصة في المباراة الأخيرة بينهما بالدوري (0-0)، لكن "نادي القرن" حسم اللقب مُبكرا، لكنه فاز بسهولة واكتساح ذهابا بأربعة أهداف دون مقابل.

ويأمل النادي الأهلي في تخطي عقبة الاتحاد؛ سعيا لمواجهة الفائز من مباراة طلائع الجيش والزمالك في نهائي كأس مصر، والحصول على اللقب الثالث له هذا الموسم بعد الدوري وأفريقيا.

ولم تشهد تشكيلة الأهلي غيابات مؤثرة باستثناء حارس المرمى محمد الشناوي الذي تقرر إراحته، بينما عاد وليد سليمان وانضم اللاعبون الجدد إلى القائمة على رأسهم طاهر محمد طاهر.

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