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موعد ومعلق مباراة ليفربول وأياكس اليوم والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 12:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد ومعلق مباراة ليفربول وأياكس اليوم والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة



لندن / سما

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، موعد مباراة ليفربول وأياكس أمستردام والقنوات الناقلة لها في إطار منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وذكر الاتحاد أن موعد مباراة ليفربول وأياكس اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسودان وفلسطين وليبيا والأردن ولبنان وسوريا، 12 في الإمارات وسلطنة عمان.

وتنطلق صافرة بداية ماتش ليفربول وأياكس في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت البحرين والكويت والسعودية وقطر والعراق، وفي التاسعة حسب وقت الجزائر وتونس ومملكة المغرب.

ويعتبر أياكس خصما قويا لا سيما أمام الفرق الكبرى، إذ تمكن ليفربول من الفوز عليه بصعوبة بالغة في ذهاب دور المجموعات بهدف دون مقابل، أحرزه آنذاك اللاعب نيكولاس تاجليافيكو بالخطأ في مرماه.

معلق مباراة ليفربول وأياكس:

وتبث مباراة "الريدز وبطل هولندا" الليلة من ملعب "أنفيلد" في لندن، عبر قناة بي إن سبورت (beIN Sports HD 1 ، beIN Sports 4K) بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

ويمر ليفربول بوضع صعب جدا على الرغم من تفوقه أوروبيا، إذ فشل في لقاءه الأخير بالدوري الإنجليزي في تحقيق الفوز وخسر الانتصار بالوقت المحتسب بدلا من ضائع عبر ركلة جزاء ضده.

ترتيب مجموعة ليفربول:

المركز الأول: ليفربول برصيد 9 نقاط.

المركز الثاني: أياكس أمستردام برصيد 7 نقاط.

المركز الثالث: أتلانتا برصيد 7 نقاط.

المركز الرابع: ميتييلاند دون أي نقطة.

وقد تشهد هذه المجموعة مفاجأة من العيار الثقيل، بخروج ليفربول وذهابه إلى الدوري الأوروبي، إذ أنه حال خسر الليلة وفاز أتلانتا على ميتيبلاند، سوف يتراجع "الريدز" للمركز الثالث.

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