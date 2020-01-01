  1. الرئيسية
  2. الرياضة

معلق ومتى موعد مباراة ريال مدريد وشاختار والقنوات الناقلة

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 12:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معلق ومتى موعد مباراة ريال مدريد وشاختار والقنوات الناقلة



مدريد / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك والقنوات الناقلة لحساب الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2020 - 2021.

وذكرت المصادر أن موعد مباراة ريال مدريد ضد شاختار في الأبطال، الساعة 07:55 بتوقيت مصر وفلسطين وسوريا ولبنان والسودان والأردن وليبيا، 06:55 وفق وقت المغرب والجزائر وتونس.

وحسب المصادر، تبدأ مباراة الملكي في البطولة الأوروبية، الساعة 08:55 بتوقيت السعودية والكويت والعراق والبحرين وقطر، وفي تمام 09:55 حسب الوقت المحلي بسلطنة عمان والإمارات.

معلق مباراة ريال مدريد وشاختار:

وتعرض مباراة خامس جولات المجموعة الثانية بين الريال وبطل أوكرانيا، على قناة بي إن سبورت (beIN Sports HD 3) بصوت المعلق المصري أحمد الطيب، إلى جانب قنوات عالمية أخرى.

وتكون هذه الموقعة تحت شعار الثأر بالنسبة لريال مدريد الذي يأمل في الفوز والصعود إلى الدور القادم، بينما يحاول شاختار تكرار سيناريو نتيجة لقاء الذهاب الذي حسمه لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورغم المعاناة الكبيرة والخسائر غير المتوقعة التي تلقاها ريال مدريد، إلا أن لاعبيه حققوا المطلوب في آخر جولتين من خلال التفوق على انتر ميلان الإيطالي ذهابا وإيابا نتيجة وأداءً أيضا.

ترتيب مجموعة ريال مدريد:

المركز الأول: بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني برصيد 8 نقاط. 

المركز الثاني: ريال مدريد الإسباني برصيد 7 نقاط.

المركز الثالث: شاختار دونيتسك برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع: انتر ميلان الإيطالي برصيد نقطتين.

#ريال مدريد #شاختار #شاختار دونيتسك #مباراة ريال مدريد #ريال مدريد وشاختار #شاختار وريال مدريد #دوري أبطال أوروبا #مجموعة ريال مدريد #معلق ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

خطة لثلاث سنوات لحكومة اشتية للتعافي.. وهكذا ستُسدد مستحقات موظفي السلطة

ايران تنشر صور منفذي اغتيال العالم النووي الايراني

اشتية يتحدث عن مستحقات الموظفين وأموال المقاصة ويوجه رسالة الى حركة حماس ..

التنمية تعلن عن موعد صرف المنحة القطرية وشروطها ومن سيستفيد منها وتم ايقافها عن هؤلاء ..

شركة الجنيدي: نستهجن قرار حماس منع إدخال منتجات الألبان إلى غزة والزق يعتبره خطيرا

“تذكروا هذا الاسم”… يديعوت: تلك الليلة التي حسمت مصير العالم النووي لثلاثة أسباب..

نتنياهو مثلهم .. إسرائيل تصدر تعليمات بسبب "التصرفات المشينة" للاسرائيليين في الإمارات

الأخبار الرئيسية

مستشار وزيرة الصحة: حال عجز العناية المكثفة بغزة من استيعاب المرضى فسيتم الإغلاق التام

"الصحة" بغزة: سنعلن الثلاثاء عن جملة التغيرات بسياسة إجراء فحوصات فيروس كورونا

7888

“تذكروا هذا الاسم”… يديعوت: تلك الليلة التي حسمت مصير العالم النووي لثلاثة أسباب..

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اشتيه: فريق فني من وزارة المالية يتابع ملف المستحقات

6880

شاهد.. رجل أعمال فلسطيني: محكمة إماراتية أدانت وزيرا سعوديا لصالحي