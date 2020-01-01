معلق ومتى موعد مباراة ريال مدريد وشاختار والقنوات الناقلة

مدريد / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك والقنوات الناقلة لحساب الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2020 - 2021.

وذكرت المصادر أن موعد مباراة ريال مدريد ضد شاختار في الأبطال، الساعة 07:55 بتوقيت مصر وفلسطين وسوريا ولبنان والسودان والأردن وليبيا، 06:55 وفق وقت المغرب والجزائر وتونس.

وحسب المصادر، تبدأ مباراة الملكي في البطولة الأوروبية، الساعة 08:55 بتوقيت السعودية والكويت والعراق والبحرين وقطر، وفي تمام 09:55 حسب الوقت المحلي بسلطنة عمان والإمارات.

معلق مباراة ريال مدريد وشاختار:

وتعرض مباراة خامس جولات المجموعة الثانية بين الريال وبطل أوكرانيا، على قناة بي إن سبورت (beIN Sports HD 3) بصوت المعلق المصري أحمد الطيب، إلى جانب قنوات عالمية أخرى.

وتكون هذه الموقعة تحت شعار الثأر بالنسبة لريال مدريد الذي يأمل في الفوز والصعود إلى الدور القادم، بينما يحاول شاختار تكرار سيناريو نتيجة لقاء الذهاب الذي حسمه لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورغم المعاناة الكبيرة والخسائر غير المتوقعة التي تلقاها ريال مدريد، إلا أن لاعبيه حققوا المطلوب في آخر جولتين من خلال التفوق على انتر ميلان الإيطالي ذهابا وإيابا نتيجة وأداءً أيضا.

ترتيب مجموعة ريال مدريد:

المركز الأول: بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني برصيد 8 نقاط.

المركز الثاني: ريال مدريد الإسباني برصيد 7 نقاط.

المركز الثالث: شاختار دونيتسك برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع: انتر ميلان الإيطالي برصيد نقطتين.