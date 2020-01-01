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تعليق الدوام في عدد من مدارس محافظة سلفيت بسبب "كورونا"

الإثنين 30 نوفمبر 2020 10:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق الدوام في عدد من مدارس محافظة سلفيت بسبب "كورونا"



سلفيت /سما/

 أعلن محافظ سلفيت عبد الله كميل، مساء اليوم الاثنين، تعليق الدوام في عدد من مدارس المحافظة، بسبب فيروس "كورونا"، بعد التشاور مع مدير عام مديرية التربية والتعليم ومدير الصحة في المحافظة.

وأوضح كميل في بيان صحفي، أنه تم تعليق الدوام في ذكور حارس الثانوية لمدة 14 يوما، وتعليق دوام شعبتين في مدرسة ذكور بديا الأساسية العليا 14 يوما، ودوام مدرستي بنات قراوة بني حسان الثانوية وبنات ياسوف سكاكا الثانويةلـ24 ساعة إلى حين ظهور نتائج فحص الكادر والمخالطين.

كما تقرر تعليق دوام شعبة الثالث (أ) في مدرسة مسحة الأساسية المختلطة للفحص، وتعليق دوام شعبة الثامن (أ) في مدرسة بنات مسحة الثانوية للفحص، وتعليق دوام شعبة الخامس (أ) في مدرسة ذكور سلفيت الأساسية العليا لحين ظهور نتائج فحص المخالطين.

#محافظ سلفيت #فيروس كورونا #اغلاق مدارس

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