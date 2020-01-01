الصحة الإسرائيلية: 2.6% من فحوصات كورونا مُوجبة

القدس المحتلة /سما/

شُخصت 746 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 10,148، من مجمل الإصابات المُسجلة من آذار/ مارس الماضي، والتي وصلت إلى 336,664.

وأوضحت المعطيات أن معدل الفحوصات الموجبة وصل 2.6%، علما بأن يوم أمس، الأحد، شهد تشخيص 1,018 إصابة جديدة بعد إجراء 39,892 فحصا.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات الإجمالية إلى 2,865 حالة. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 260، من بينهم 106 بحالة حرجة؛ فيما تم وصل 89 حالات بجهاز التنفس الاصطناعي.

ويرقد في المشافي 498 مريضا، بينهم 78 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 9,502 العلاج المنزلي، في حين يتلقى 148 مصابا العلاج في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.