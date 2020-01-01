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الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ 4 منشآت غير ملتزمة

الإثنين 30 نوفمبر 2020 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ 4 منشآت غير ملتزمة



الخليل /سما/

أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الاثنين، في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وتم زيارة ومتابعة 180 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 176 منها بشروط السلامة العامة.

ووجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 4 منشآت غير ملتزمة. 
 

#الخليل #فيروس كورونا

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