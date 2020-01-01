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الخارجية: هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية امتدادا لحرب الاحتلال التهويدية

الإثنين 30 نوفمبر 2020 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية امتدادا لحرب الاحتلال التهويدية



القدس المحتلة /سما/

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اقدام سلطات الاحتلال على هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية في القدس الشرقية المحتلة.

واعتبرت الخارجية في بيان، مساء اليوم الاثنين، هدم المقبرة امتداد لحرب الاحتلال التهويدية المفتوحة ضد المقابر الاسلامية في المدينة المقدسة، حيث قامت سلطات الاحتلال سابقا بتدمير القبور وشواهدها في مقبرة مأمن الله، في محاولة لطمس هوية المدينة المقدسة العربية الاسلامية المسيحية وتغيير معالمها،ومحاولة اسرلة جميع شواهدها التاريخية التي تؤكد هذه الهوية، كحلقة اخرى في عمليات التهويد المتواصلة الهادفة الى تغيير واقع المدينة وفرض وقائع جديدة داخلها بقوة الاحتلال.

وحملت الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه وتداعياته، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الاممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والاخلاقية تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات الكفيلة بوقف هذه الاعتداءات على المقدسات المسيحية والاسلامية، ومساءلة مرتكبيها ومحاسبتهم.

#وزارة الخارجية #المقبرة اليوسفية #القدس

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