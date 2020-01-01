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"الحكم المحلي" وبنك التنمية الألماني يبحثان استمرار دعم المشاريع التطويرية والتنموية

الإثنين 30 نوفمبر 2020 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الحكم المحلي" وبنك التنمية الألماني يبحثان استمرار دعم المشاريع التطويرية والتنموية



رام الله /سما/

بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع بنك التنمية الألماني /KFW/، استمرار دعم تنفيذ مشاريع تطويرية تنموية لصالح الهيئات المحلية، والتي تهدف بالأساس لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بمدينة البيرة اليوم الاثنين، مدير التعاون الألماني في الممثلية الألمانية بيتر ولفرم، ومدير بنك التنمية الألماني في فلسطين جوناس بلوم.

وأشاد الصالح بالدعم الألماني المقدم للشعب الفلسطيني في مختلف القطاعات، وخاصة لقطاع الحكم المحلي الذي أسهم وبشكل إيجابي في تحسين الخدمات والارتقاء بمستوياتها بشكل ملموس في مختلف المجالات الحيوية.

وأكد الصالح مضي الوزارة في دعم الهيئات المحلية كافة، وتعمل جاهدة على توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية استراتيجية خدمة للمواطن الفلسطيني في مناطق تواجده كافة، بالرغم من معاناة الهيئات المحلية والتحديات الجمة التي تواجهها وتحول دون تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وفي مقدمتها ممارسات الاحتلال وسياساته العنصرية.

بدوره، أكد ولفرم استمرار الدعم الألماني للحكومة والشعب الفلسطيني، معبراً عن ارتياحه لآليات التعاون والتواصل والتنسيق الدائم بين الطرفين من أجل تطبيق ما يتم الاتفاق عليه على أرض الواقع وتحويله لحقائق يلمس أثرها المواطن بشكل ايجابي وفاعل.

#الحكم المحلي #مجدي الصالح

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