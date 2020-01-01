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قوات القمع تقتحم سجن "عسقلان" وتجري عمليات تفتيش وتخريب واسعة

الإثنين 30 نوفمبر 2020 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات القمع تقتحم سجن "عسقلان" وتجري عمليات تفتيش وتخريب واسعة



رام الله /سما/

اقتحمت مجموعة من وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال قسم الأسرى في سجن "عسقلان"، والذي يقبع فيه قرابة /45/ أسيراً، منهم أسرى مرضى.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، مساء اليوم الاثنين، أن عملية التفتيش والتخريب داخل القسم استمرت حتى مساء اليوم.

يُشار إلى أن عمليات الاقتحام تُشكل إحدى أبرز السياسات التنكيلية التي تستخدمها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، ومنذ بداية العام الماضي، صعّدت من عمليات الاقتحام والتفتيش داخل أقسام الأسرى، حيث سُجلت أعنف عمليات الاقتحام في سجون "عوفر، والنقب، وريمون"، تحديداً منذ شباط العام الماضي واستمرت حتى العام الجاري، وكان آخرها في سجن "عوفر" الذي شهد أعنف الاقتحامات خلال العام الجاري.

#قوات القمع #السجون الاسرائيلية #سجن عسقلان #الاسرى الفلسطينيين

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