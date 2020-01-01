  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاقتصاد والزراعة تجتمعان بالقطاع الخاص لبحث تداعيات "كورونا" بغزة

الإثنين 30 نوفمبر 2020 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد والزراعة تجتمعان بالقطاع الخاص لبحث تداعيات "كورونا" بغزة



غزة /سما/

عقد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني رشدي وادي الاثنين، سلسلة لقاءات مع وزارة الزراعة ومؤسسات القطاع الخاص بهدف بحث تداعيات جائحة "كورونا".

وذكرت دائرة الإعلام في الاقتصاد أن "وادي" التقى مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والغرفة التجارية بمحافظة غزة، لمناقشة أثر الفيروس على تلك القطاعات.

وبيت أنه تم بحث ومناقشة تأمين الاحتياجات التموينية والأساسية، استعداداً لكافة التطورات والسيناريوهات لمواجهة انتشار فايروس كورونا.

وأشارت إلى أنه تم مناقشة السبل والإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين وضبط الأسعار وعدم منع الاحتكار للسلع الأساسية والتموينية.

وأشارت إلى أن ممثلي الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والغرف التجارية طرحوا خلال اللقاء أبرز التحديات والمشكلات التي تواجههم في ظل الجائحة، داعين الوزارة لمساندتهم والوقوف بجانبهم لاسيما في ظل الظروف الصعبة الراهنة.

في نفس السياق، عقد الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي بحضور مدير عام التجارة والمعابر رامي أبو الريش، وعبد الفتاح أبو موسي مدير عام حماية المستهلك، لقاءً مع تجار وموردي المواد والسلع الأساسية والتموينية.

وناقش المجتمعون الاحتياجات اللازمة التي سيتم اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا، من أجل تمكين التجار من توصيل السلع والمواد التموينية للمواطنين، ضمن إجراءات الأمن والسلامة، والتي تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

#غزة #وزارة الاقتصاد #وزارة الزراعة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 22 الثانية والعشرون

ايران تنشر صور منفذي اغتيال العالم النووي الايراني

التنمية تعلن عن موعد صرف المنحة القطرية وشروطها ومن سيستفيد منها وتم ايقافها عن هؤلاء ..

مجلس الوزراء الفلسطيني يرفض اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة

شركة الجنيدي: نستهجن قرار حماس منع إدخال منتجات الألبان إلى غزة والزق يعتبره خطيرا

فيديو سقوط محمد رمضان من المسرح في الإمارات (شاهد)

الكابينت يوافق على تحويل 2.5 مليار شيكل للسلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

7888

“تذكروا هذا الاسم”… يديعوت: تلك الليلة التي حسمت مصير العالم النووي لثلاثة أسباب..

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اشتيه: فريق فني من وزارة المالية يتابع ملف المستحقات

6880

شاهد.. رجل أعمال فلسطيني: محكمة إماراتية أدانت وزيرا سعوديا لصالحي

بن سلمان

اعلام اسرائيلي: "السعودية تتراجع عن فتح مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي"

حقيقة تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 11