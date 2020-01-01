الاقتصاد والزراعة تجتمعان بالقطاع الخاص لبحث تداعيات "كورونا" بغزة

غزة /سما/

عقد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني رشدي وادي الاثنين، سلسلة لقاءات مع وزارة الزراعة ومؤسسات القطاع الخاص بهدف بحث تداعيات جائحة "كورونا".

وذكرت دائرة الإعلام في الاقتصاد أن "وادي" التقى مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والغرفة التجارية بمحافظة غزة، لمناقشة أثر الفيروس على تلك القطاعات.

وبيت أنه تم بحث ومناقشة تأمين الاحتياجات التموينية والأساسية، استعداداً لكافة التطورات والسيناريوهات لمواجهة انتشار فايروس كورونا.

وأشارت إلى أنه تم مناقشة السبل والإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين وضبط الأسعار وعدم منع الاحتكار للسلع الأساسية والتموينية.

وأشارت إلى أن ممثلي الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والغرف التجارية طرحوا خلال اللقاء أبرز التحديات والمشكلات التي تواجههم في ظل الجائحة، داعين الوزارة لمساندتهم والوقوف بجانبهم لاسيما في ظل الظروف الصعبة الراهنة.

في نفس السياق، عقد الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي بحضور مدير عام التجارة والمعابر رامي أبو الريش، وعبد الفتاح أبو موسي مدير عام حماية المستهلك، لقاءً مع تجار وموردي المواد والسلع الأساسية والتموينية.

وناقش المجتمعون الاحتياجات اللازمة التي سيتم اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا، من أجل تمكين التجار من توصيل السلع والمواد التموينية للمواطنين، ضمن إجراءات الأمن والسلامة، والتي تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.