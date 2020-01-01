إغلاق مكتب البريد في بيت لحم بعد ظهور اصابات بكورونا

بيت لحم /سما/

أعلن محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد مساء اليوم الاثنين، اغلاق مكتب البريد في بيت لحم، وذلك بعد ظهور اصابات بفيروس كورنا.

وجاء في بيان صادر عن محافظ بيت لحم، انه وبالاستناد لإعلان الرئيس حالة الطوارئ وعطفا على توجيهات رئيس الوزراء واستنادا الى الصلاحيات المخولة لي بموجب القوانين والأنظمة المرعية وحفاظا على الصحة العامة ونظرا لظهور اصابات ومخالطين فيها وبناءاً على توصيات جهات الاختصاص فقد تقرر إغلاق مكتب البريد من صباح غداً الثلاثاء 1 كانون اول 2020 حتى مساء الاربعاء 2 كانون اول 2020، وذلك لافساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.