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أسعار المحروقات لشهر كانون أول

الإثنين 30 نوفمبر 2020 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار المحروقات لشهر كانون أول



رام الله /سما/

أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، اليوم الاثنين، أسعار المحروقات والغاز في السوق الفلسطينية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، الأول من كانون أول، والتي شهدت ارتفاعًا مقارنة بالشهر الجاري.

وجاءت الأسعار الجديدة كتالي: سعر لتر البنزين 95 أوكتان 5.34 شيقلًا للشهر المقبل، بدلًا من 5.24 شيقلًا للشهر الجاري.

كما ارتفع سعر لتر البنزين 98 أوكتان إلى 6.16 شيقلًا بدلًا من 6.07 شيقلًا، وارتفع سعر لتر السولار إلى 4.89 شيقلا للشهر المقبل بدلًا من 4.79 شيقلًا.

أما أسعار اسطوانة الغاز فقد جاءت على النحو التالي: سعر اسطوانة الغاز 5 كغم للمستهلك 26 شيقلًا في محل الموزع، بينما تباع اسطوانة الغاز 12 كغم للمستهلك بقيمة 62 شيقلًا في محل الموزع، وتباع اسطوانة الغاز 48 كغم للمستهلك 248 شيقلًا في محل الموزع، بينما بلغ سعر لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 2.68 شيقلا.

#الهيئة العامة للبترول #اسعار الوقود

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