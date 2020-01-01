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الاحتلال يفرج عن الأسيرة ميس أبو غوش

الإثنين 30 نوفمبر 2020 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن الأسيرة ميس أبو غوش



رام الله /سما/

 أفرجت سلطات الاحنلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن الأسيرة الطالبة ميس أبو غوش (23 عامًا)، من مخيم قلنديا شمال القدس بعد قضاء 15 شهرًا في سجون الاحتلال.

وتم الافراج عن الأسيرة أبو غوش من سجن "الدامون"، حيث كان استقبالها على حاجز الجلمة شمال جنين بالضفة الغربية، أفراد من عائلتها، وزميلاتها المحررات، والدكتورة وداد البرغوثي والدة الأسير قسام البرغوثي.

وفور الإفراج عنها، قالت أبو غوش في تصريحات لعدد من الصحفيين لدى وصولها حاجز الجلمة، بأن مصلحة سجون الاحتلال لا تراعي صحة الأسيرات في ظل الأجواء الباردة مع دخول فصل الشتاء.

ولفتت إلى أن سبعة أسيرات باشرن التعليم الجامعي وهي سابقة من نوعها، مشيرةً إلى أن الحالة المعنوية للأسيرات مرتفعة جدًا رغم كل ظروف السجن.

وكان الاحتلال اعتقل الطالبة أبو غوش في التاسع والعشرين من أغسطس/ آب من العام الماضي، وهي طالبة إعلام في جامعة بيرزيت، وتم إخضاعها لتحقيق قاسٍ في مركز المسكوبية، وتم وضعها في زنزانة صغيرة لا يتوفر بها أي مصدر للتهوية ولا يوجد فيها فرشة، حتى اضطرت للنوم على الأرض، ثم نُقلت لغرفة التحقيق بعد تفتيشها تفتيشًا دقيقًا.

يشار إلى أن الأسيرة ميس أبو غوش طالبة في كلية الإعلام بجامعة بيرزيت، وهي شقيقة الشهيد حسين أبو غوش وشقيقة الطفل سليمان أبو غوش (17 عامًا) المعتقل إداريًا للمرة الثانية.

#سلطات الاحتلال #افراج عن اسير

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