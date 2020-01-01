  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير التنمية يبحث مع مدير عمليات "الاونروا" تعزيز وتطوير التعاون المشترك

الإثنين 30 نوفمبر 2020 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير التنمية يبحث مع مدير عمليات "الاونروا" تعزيز وتطوير التعاون المشترك



رام الله /سما/

 قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن الحكومة تعمل على تعزيز مكانة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا"، وحريصة على المساعدة والمساهمة مع كافة الدول الصديقة للحفاظ على استمرارية خدماتها ووجودها، وبذل الجهود لتشجيع الدول المانحة والممولة لدعمها وسد العجز المالي في موازنتها.

جاء ذلك خلال لقاء المجدلاني، اليوم الاثنين، في مكتبه بمدينة رام الله، مديرة عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية غوين لويس، وبحث معها سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك.

وقال: "رغم كافة الظروف الصعبة على المستويين الاقتصادي والصحي التي مرت بهما الحكومة إلا أنها ساعدت في تغطية بعض الجوانب والاحتياجات الخاصة باللاجئين وننظر للوكالة من بعديها السياسي والخدماتي ".

وأضاف، أن "الأونروا" هي العنوان السياسي الأساس لحق العودة وتقرير المصير للاجئين الفلسطينيين، وسندافع عن بقائها واستمرار عملها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، داعيا الاونروا إلى بذل المزيد من الجهود لتجاوز الأزمة المالية، خاصة قطاع الرواتب التي يجب أن تشكل اولوية والقيادة ستبحث مع كافة الدول الصديقة الايفاء بالالتزامات وزيادة المساهمات المالية رغم الظروف الصعبة التي أثرت على قدرة العديد من الدول بفعل كورونا.

من جانبها، تحدثت لويس عن الإجراءات التي اتخذتها "الأونروا" لتفعيل وتطوير عملها وبرامجها المتعددة، التي من شأنها زيادة مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وأنها تبحث بشكل مستمر عن تغطية العجز المالي.

وشددت على أن التحديات التي تواجه عمل "الأونروا" كثيرة، مثمنة التدخلات الايجابية التي يقوم بها وزير التنمية.

#التنمية الاجتماعية #احمد مجدلاني #الاونروا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 22 الثانية والعشرون

ايران تنشر صور منفذي اغتيال العالم النووي الايراني

التنمية تعلن عن موعد صرف المنحة القطرية وشروطها ومن سيستفيد منها وتم ايقافها عن هؤلاء ..

مجلس الوزراء الفلسطيني يرفض اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة

شركة الجنيدي: نستهجن قرار حماس منع إدخال منتجات الألبان إلى غزة والزق يعتبره خطيرا

فيديو سقوط محمد رمضان من المسرح في الإمارات (شاهد)

الكابينت يوافق على تحويل 2.5 مليار شيكل للسلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اشتيه: فريق فني من وزارة المالية يتابع ملف المستحقات

6880

شاهد.. رجل أعمال فلسطيني: محكمة إماراتية أدانت وزيرا سعوديا لصالحي

بن سلمان

اعلام اسرائيلي: "السعودية تتراجع عن فتح مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي"

حقيقة تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 11

وزيرة الصحة : 15 وفاة و2062 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين