المالكي يرحب بتأييد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني

رام الله /سما/

رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بالبيان الختامي الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي الذي أنهى اجتماعاته في نيامي عاصمة النيجر، والذي أكد تأييده المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في حريته واستقلاله ودولته وعاصمتها القدس الشرقية، وتضامنه الكامل مع نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي، وإدانته كافة الإجراءات الاحتلالية التي تقوم بها دولة الاحتلال، إسرائيل، منذ احتلالها لأرض دولة فلسطين وحتى اللحظة.

كما أقر البيان كافة القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية والتي تمت صياغتها من قبل دولة فلسطين دون أي تحفظ. وأعاد انتخاب دولة فلسطين لمنصب نائب الرئيس للتأكيد مرة أخرى على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للمنظمة ودولها، وخاصة التزامها بحماية والدفاع عن الأماكن المقدسة فيها وتحديدا المسجد الأقصى المبارك.

وجدد البيان الدعم الثابت للقضية الفلسطينية والقدس الشريف ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة إلى أرضه، ودعمه لمبادرة السلام العربية ولإيجاد حل عادل ومنسَّقٍ لمشكل اللاجئين الفلسطينيين، وفقًا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ووفقًا لمبادئ القانون الدولي.

وأدان بشدة سياسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وممارساتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ وندعو إلى الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، بما فيها الإنهاء الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة، ولجميع الأنشطة الاستيطانية، ولهدم المنازل الفلسطينية، ولقتل وجرح واحتجاز المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال، وللضم غير القانوني للقدس الشرقية المحتلة وتهويدها، ولجميع المحاولات الرامية إلى تغيير تركيبتها الديموغرافية وطابعها وتاريخها، ولأعمال الاستفزاز والتحريض التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون في الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك.

وطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.