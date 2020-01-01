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رام الله: توقيع مذكرة تفاهم بهدف إنشاء مراصد لسوق العمل في دولة فلسطين

الإثنين 30 نوفمبر 2020 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: توقيع مذكرة تفاهم بهدف إنشاء مراصد لسوق العمل في دولة فلسطين



رام الله /سما/

وقعت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، اليوم الاثنين، ووزير العمل نصري أبو جيش وممثلة برنامج التعاون الألماني /GIZ/ /برنامج الوصول لسوق العملGIZ-PALM/ هايكي نوب مذكرة تفاهم حول إنشاء مراصد لسوق العمل في دولة فلسطين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين برنامج /GIZ-PALM/ ووزارة العمل والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بهدف تحقيق الغايات المتعلقة بالتأسيس والتشغيل الناجح للمراصد لضمان إدماج هذه المنهجية على الوجه الأمثل على المستويات الوطنية والمحلية.

وفي هذا الشأن، تسعى /GIZ-PALM/ بالتعاون مع جامعة جوته- فرانكفورت إلى تأسيس مراصد لسوق العمل في أربع محافظات، الخليل ونابلس ورام الله والبيرة وسلفيت كمرحلة أولى، /وكمرحلة ثانية تم التخطيط لشمول محافظات غزة والقدس/، بالإضافة إلى توفير معلومات حول الوضع القائم والمتوقع في سوق العمل على المستوى المحلي.

وتهدف الأطراف من خلال هذه المذكرة إلى توفير القاعدة المعرفية وحجر الأساس لوضع الهياكل المثلى لأنشطة الرصد المستندة إلى البيانات، وباستخدام البيانات المتوفرة والتعاون البحثي لتحليل البيانات الإحصائية، حيث سيتم رفد واضعي السياسات والمستوى الاستراتيجي في الهياكل المثالية- القياسية للمراصد في المحافظات.

#الجهاز المركزي للاحصاء #وزارة العمل #الاسواق الفلسطينية

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