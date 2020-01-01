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لجنة تحقيق حكومية تدين موظفتين بالمحكمة الدستورية وتوصي بفصلهما

الإثنين 30 نوفمبر 2020 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة تحقيق حكومية تدين موظفتين بالمحكمة الدستورية وتوصي بفصلهما



رام الله /سما/

 أوصت لجنة التحقيق الحكومية الانضباطية بفصل موظفتين في المحكمة الدستورية العليا وإحالة الملف إلى النيابة العامة.

ووفقا لبيان صادر عن المحكمة الدستورية العليا، اليوم الاثنين، فإن التوصية جاءت بعد أعمال لجنة التحقيق التي أصدرت توصياتها بالإجماع تبعا لما ثبت ارتكابه من الموظفتين من مخالفات قانونية.

واعتمدت المحكمة وفقا للبيان، توصيات لجنة التحقيق الخارجية والتي تشكلت عضويتها من مستشارين قانونيين ومدراء عامين من مجلس القضاء الأعلى، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الثقافة.

وأكدت المحكمة الدستورية العليا وبصفتها الاعتبارية، وبعد متابعتها لما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، أنها ستقوم بالملاحقة القانونية لكل من يقوم بتضليل الرأي العام من أفراد ومؤسسات.

وشددت على التزامها بمواجهة كل الصعوبات والتحديات التي ستقف أمام حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ القانون، مؤكدة أن من حق المتضرر اللجوء للقضاء.

#لجنة تحقيق #المحكمة الدستورية العليا

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