  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مفتي القدس: هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية مشهد عدواني يمس بقدسيتها

الإثنين 30 نوفمبر 2020 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفتي القدس: هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية مشهد عدواني يمس بقدسيتها



القدس المحتلة /سما/

وصف المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، اقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية بالمشهد العدواني مؤكدًا أن عملية الهدم تمس بقدسية المقبرة اليوسفية.

وطالب المفتي محمد حسين المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على مقدسات المسلمين.

كما دعا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه المتواصل ضد شعبنا ومقدساتنا في المسجد الاقصى والقدس وجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة.

#المفتي العام #القدس #الشيخ محمد حسين #قوات الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة عن اغتيال فخري زادة: العامل البشري غير موجود !

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 22 الثانية والعشرون

ايران تنشر صور منفذي اغتيال العالم النووي الايراني

التنمية تعلن عن موعد صرف المنحة القطرية وشروطها ومن سيستفيد منها وتم ايقافها عن هؤلاء ..

مجلس الوزراء الفلسطيني يرفض اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة

الكابينت يوافق على تحويل 2.5 مليار شيكل للسلطة الفلسطينية

شركة الجنيدي: نستهجن قرار حماس منع إدخال منتجات الألبان إلى غزة والزق يعتبره خطيرا

الأخبار الرئيسية

بن سلمان

اعلام اسرائيلي: "السعودية تتراجع عن فتح مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي"

حقيقة تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 11

وزيرة الصحة : 15 وفاة و2062 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

اشتية يتحدث عن مستحقات الموظفين وأموال المقاصة ويوجه رسالة الى حركة حماس ..

860x484 (1)

شركة الجنيدي: نستهجن قرار حماس منع إدخال منتجات الألبان إلى غزة والزق يعتبره خطيرا