مفتي القدس: هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية مشهد عدواني يمس بقدسيتها

القدس المحتلة /سما/

وصف المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، اقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية بالمشهد العدواني مؤكدًا أن عملية الهدم تمس بقدسية المقبرة اليوسفية.

وطالب المفتي محمد حسين المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على مقدسات المسلمين.

كما دعا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه المتواصل ضد شعبنا ومقدساتنا في المسجد الاقصى والقدس وجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة.