  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

اعلام اسرائيلي: "السعودية تتراجع عن فتح مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي"

الإثنين 30 نوفمبر 2020 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام اسرائيلي: "السعودية تتراجع عن فتح مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي"



القدس المحتلة /سما/

تفاجأت شركات طيران إسرائيليّة بـ"تراجع سعودي مفاجئ" عن فتح المجال الجوي أمام طائراتها في طريقها إلى الإمارات، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيليّة.

وبحسب القناة، يعني القرار أن الرحلات السياحيّة المقرّرة أن تبدأ الأسبوع المقبل في إطار اتفاق السلام  قد تواجه إمكانيّة الإلغاء.

وتساءل المراسل السياسي للقناة، عميت سيغل، هل هذا تدفيع ثمن لتسريب اللقاء بين رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعوديّ، محمد بن سلمان، الأحد الماضي؟

ونقلت هيئة البثّ الإسرائيليّة عن مسؤولين إماراتيين قولهم إنّه لا يمكن للطائرات الإسرائيليّة أن تهبط في دبيّ دون الحصول على موافقة للطيران فوق السعودية.

وبحسب ما ذكر موقع "واللا" أمس، الأحد، فإنّ كبير مستشاري الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، من المقرّر أن يبحث الموضوع مع بن سلمان في زيارته المقرّر هذا الأسبوع.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قال كوشنر إن السلطات السعودية وافقت على فتح أجوائها أمام جميع الرحلات الجوية الإسرائيلية باتجاه الشرق.

وذكر كوشنر أن "كل رحلة إسرائيلية تتجه شرقا تطلب فتح المجال الجوي السعودي ستحصل على الموافقة"، وذلك في نفي للتقارير التي أشارت إلى أن الموافقة السعودية جاءت حصرا أمام الطائرات الإسرائيلية المتجهة إلى الإمارات أو العائدة منها.

#السعودية #اسرائيل #الطيران الاسرائيلي #الامارات #اخبار الخليج #محمد بن سلمان #نتنياهو #جاريد كوشنر #ادارة ترامب #اتفاق السلام مع اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة عن اغتيال فخري زادة: العامل البشري غير موجود !

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 22 الثانية والعشرون

ايران تنشر صور منفذي اغتيال العالم النووي الايراني

التنمية تعلن عن موعد صرف المنحة القطرية وشروطها ومن سيستفيد منها وتم ايقافها عن هؤلاء ..

مجلس الوزراء الفلسطيني يرفض اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة

شركة الجنيدي: نستهجن قرار حماس منع إدخال منتجات الألبان إلى غزة والزق يعتبره خطيرا

الكابينت يوافق على تحويل 2.5 مليار شيكل للسلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

حقيقة تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 11

وزيرة الصحة : 15 وفاة و2062 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

اشتية يتحدث عن مستحقات الموظفين وأموال المقاصة ويوجه رسالة الى حركة حماس ..

860x484 (1)

شركة الجنيدي: نستهجن قرار حماس منع إدخال منتجات الألبان إلى غزة والزق يعتبره خطيرا

خطة لثلاث سنوات لحكومة اشتية للتعافي.. وهكذا ستُسدد مستحقات موظفي السلطة