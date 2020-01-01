مواجهات خلال قمع فعالية على أراضٍ مهددة بالاستيطان في سلفيت

سلفيت /سما/

قمعت قوات الاحتلال والمستوطنين خلال فعالية فوق الأراضي المهددة بالاستيطان في مدينة سلفيت.

وشارك عشرات المواطنين بفعالية مركزية دعت اليها فصائل ومؤسسات سلفيت وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان فوق الاراضي التي تتعرض للتجريف والمصادرة في منطقة الراس غربي المدينة.

وتواجدت قوات الاحتلال بالإضافة إلى عشرات المستوطنين في منطقة الراس، ووجهوا تهديدات للمشاركين بالفعالية.

وهاجم المستوطنون المشاركين بالفعالية واعتدوا عليهم بالعصي والحجارة والكلاب الشرسة، واندلعت مواجهات واشتباكات بالايدي.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز على المشاركين، وسمحت للمستوطنين بالاعتداء وإشهار السلاح على المشاركين، كما اعتقلت أحد الشبان المشاركين بعد الاعتداء عليه بالضرب المُبرح.

وتمكن المشاركون من احراق معدات أحضرها المستوطنون لبناء بؤرة استيطانية في الموقع.

وكان المستوطنون قد شرعوا يوم الأحد، بتجريف المنطقة تمهيداً لبناء بؤرة استيطانية جديدة فيها.